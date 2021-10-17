РФ назвала последний шаг для запуска Севпотока-2

Окончательное разрешение от Германии является последним шагом на пути к запуску российского газопровода Северный поток-2. Об этом заявил посол России в Британии Андрей Келин в интервью Русской службе BBC 17 октября.





Российский дипломат подчеркнул, что газопровод полностью готов к использованию, нужно лишь решение немецких властей.





Келин также заявил, что Россия не может нарастить поставки газа в Европу, поскольку украинская газотранспортная система "никогда не проходила модернизацию и реконструкцию, так что использовать ее просто опасно".



