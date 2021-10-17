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17 октября 21, 15:08
РФ объяснила отсутствие встречи Путина с Зеленским
РФ
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Российскому президенту сложно выстраивать диалог с украинским лидером, поэтому он общается с ним через Германию и Францию.
Перспективы встречи президентов Владимира Путин и Владимира Зеленского не просматриваются из-за политики Украины. Об этом 17 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей. Именно украинские власти не выполняют минские договоренности", - сказал Песков в эфире телеканала Россия-1 в программе Москва. Кремль. Путин.

Представитель Кремля подчеркнул, что именно в Украине "сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де-факто будет означать выход Киева из минских договоренностей". "Поэтому пока перспективы плохие", - заключил он.

Путину сложно выстраивать диалог с Зеленским, поэтому он отдельно общается с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а те, в свою очередь, отдельно разговаривают с президентом Украины, отметил спикер Кремля.

"Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так", - сказал Песков.

Он также заявил, что для того, чтобы перспективы саммита в нормандском формате стали более очевидными, стороны должны сделать "домашнюю работу" и согласовать общие позиции.

Перспективы проведения нормандского саммита станут ясны после встречи министров иностранных дел Украины, России, Германии и Франции.

Источник: https://korrespondent.net/
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