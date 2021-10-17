РФ объяснила отсутствие встречи Путина с Зеленским

Перспективы встречи президентов Владимира Путин и Владимира Зеленского не просматриваются из-за политики Украины. Об этом 17 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.





"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей. Именно украинские власти не выполняют минские договоренности", - сказал Песков в эфире телеканала Россия-1 в программе Москва. Кремль. Путин.





Представитель Кремля подчеркнул, что именно в Украине "сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де-факто будет означать выход Киева из минских договоренностей". "Поэтому пока перспективы плохие", - заключил он.





Путину сложно выстраивать диалог с Зеленским, поэтому он отдельно общается с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а те, в свою очередь, отдельно разговаривают с президентом Украины, отметил спикер Кремля.





"Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так", - сказал Песков.





Он также заявил, что для того, чтобы перспективы саммита в нормандском формате стали более очевидными, стороны должны сделать "домашнюю работу" и согласовать общие позиции.





Перспективы проведения нормандского саммита станут ясны после встречи министров иностранных дел Украины, России, Германии и Франции.



