Посол Франции покинул Беларусь по требованию Минска

Французский посол в Беларуси Николя де Буйан де Лакост покинул страну по требованию местных властей. Об этом в воскресенье, 17 октября сообщает агентство AFP со ссылкой на чиновника.





"Посол Франции в Беларуси Николя де Буйан де Лакост покинул страну после того, как Минск попросил его сделать это к понедельнику. Белорусский МИД попросил, чтобы посол уехал до 18 октября", - заявил представитель посольства.





При этом он добавил, что де Лакост уже попрощался с сотрудниками посольства в Минске.





Николя де Лакост стал послом Франции в Беларуси в 2020 году. В сентябре прошлого года глава диппредставительства не присутствовал на вручении верительных грамот Лукашенко. Позже, 8 декабря он вручил их копии министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.



