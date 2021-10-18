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18 октября 21, 10:29
Посол Франции покинул Беларусь по требованию Минска
Николя де Буйан де Лакост
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В сентябре прошлого года глава диппредставительства не присутствовал на вручении верительных грамот Лукашенко.
Французский посол в Беларуси Николя де Буйан де Лакост покинул страну по требованию местных властей. Об этом в воскресенье, 17 октября сообщает агентство AFP со ссылкой на чиновника.

"Посол Франции в Беларуси Николя де Буйан де Лакост покинул страну после того, как Минск попросил его сделать это к понедельнику. Белорусский МИД попросил, чтобы посол уехал до 18 октября", - заявил представитель посольства.

При этом он добавил, что де Лакост уже попрощался с сотрудниками посольства в Минске.

Николя де Лакост стал послом Франции в Беларуси в 2020 году. В сентябре прошлого года глава диппредставительства не присутствовал на вручении верительных грамот Лукашенко. Позже, 8 декабря он вручил их копии министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.

Источник: https://korrespondent.net/
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