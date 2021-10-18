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18 октября 21, 10:35
Грузия объявила о новой вспышке COVID-19
Грузия
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Количество больных коронавирусной инфекцией в стране за последние дни серьезно увеличилось.
Власти Грузии заявили о начале пятой волны коронавируса в стране. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщает издание Грузия Онлайн со ссылкой на  руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе. 

По его данным, в течение последней недели в Грузии ситуация с коронавирусом ухудшилась в трех регионах, где уровень вакцинации относительно низкий. 

"Лучше ситуация в Аджарии и Тбилиси, где люди более активно вакцинируются", - отметил Гамкрелидзе. 

По его словам, остановить пандемию может только вакцинация. Также он призвал соблюдать все карантинные ограничения: носить маски, держать дистанцию, избегать многолюдных мест. 

"Привито миллион человек, но как минимум нужно вакцинировать еще миллион, чтобы страна спокойно встретила Новый год", - отметил специалист.


Он предупредил, что пятая волна будет тяжелой.

Всего в Грузии зафиксировано 662 334 заражений коронавирусом. Смертельных случаев - 9 468. Сейчас болеют - 40 385 человек. 

В Грузии вакцинация от COVID-19 стартовала 15 марта, поэтапно охватывая различные группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.

По состоянию на 16 октября в Грузии сделали 1 899 938 прививок. Полный курс вакцинации прошли 892 410 человек, что составляет 31,2% взрослого населения страны.

Источник: https://korrespondent.net/
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