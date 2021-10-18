Грузия объявила о новой вспышке COVID-19

Власти Грузии заявили о начале пятой волны коронавируса в стране. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщает издание Грузия Онлайн со ссылкой на руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе.





По его данным, в течение последней недели в Грузии ситуация с коронавирусом ухудшилась в трех регионах, где уровень вакцинации относительно низкий.





"Лучше ситуация в Аджарии и Тбилиси, где люди более активно вакцинируются", - отметил Гамкрелидзе.





По его словам, остановить пандемию может только вакцинация. Также он призвал соблюдать все карантинные ограничения: носить маски, держать дистанцию, избегать многолюдных мест.





"Привито миллион человек, но как минимум нужно вакцинировать еще миллион, чтобы страна спокойно встретила Новый год", - отметил специалист.









Он предупредил, что пятая волна будет тяжелой.





Всего в Грузии зафиксировано 662 334 заражений коронавирусом. Смертельных случаев - 9 468. Сейчас болеют - 40 385 человек.





В Грузии вакцинация от COVID-19 стартовала 15 марта, поэтапно охватывая различные группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.





По состоянию на 16 октября в Грузии сделали 1 899 938 прививок. Полный курс вакцинации прошли 892 410 человек, что составляет 31,2% взрослого населения страны.



