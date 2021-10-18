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18 октября 21, 17:00
Россия ответила НАТО на высылку дипломатов
Сергей Лавров
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В начале октября НАТО объявило о высылке российских дипломатов, Москва в ответ приостанавливает работу постпредства при Альянсе.
Россия в качестве ответа на высылку своих дипломатов с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства РФ при НАТО с 1 ноября. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. 

Напомним, 6 октября стало известно, что НАТО вышлет восемь сотрудников миссии России за враждебную деятельность, а должности еще двоих попали под сокращение.

"У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней", - сказал Лавров.

Также прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.

"Буквально сегодня мы объявили о таких шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлен", - сказал Лавров.

Источник: https://korrespondent.net/
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