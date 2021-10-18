Россия ответила НАТО на высылку дипломатов

Россия в качестве ответа на высылку своих дипломатов с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства РФ при НАТО с 1 ноября. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.





Напомним, 6 октября стало известно, что НАТО вышлет восемь сотрудников миссии России за враждебную деятельность, а должности еще двоих попали под сокращение.





"У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней", - сказал Лавров.





Также прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.





"Буквально сегодня мы объявили о таких шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлен", - сказал Лавров.



