Нафтогаз подал заявку на сертификацию СП-2

Нафтогаз Украины подал немецкому регулятору возражения против сертификации Северного потока-2, а также подал заявку на участие в процессе сертификации. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщил глава компании Юрий Витренко.





"Нафтогаз Украины, как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергетическую безопасность Украины, отстаивает национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора Северного потока-2 перед немецким регулятором", - сказал он.





Витренко отметил, что "наша основная позиция состоит в том, что Северный поток-2 не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству".





По его словам, сертификация оператора СП-2 нанесет ущерб конкуренции на европейском рынке, в том числе на немецком, словацком, венгерском, чешском и австрийских рынках.





"Подчеркну, вопрос не только в том, что Украина как транзитная страна страдает из-за того, что Россия использует газ как энергетическое оружие и продолжает это делать. Мы отмечаем, что есть большие риски для безопасности Украины и для безопасности региона", - отметил он.





Витренко выразил надежду, что заявка Нафтогаза не будет отклонена немецким регулятором. "Это как раз докажет, что немецкий регулятор начал более широко смотреть не только на конкуренцию на немецком рынке, но и на конкуренцию на всем европейском рынке, т.е. он придерживается решения европейского суда, который напрямую сказал это ему", - отметил он.





Напомним, в начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.



