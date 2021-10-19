ЕС удалит Украину из списка COVID-безопасных стран

Европейский Союз на этой неделе удалит Украину из списка безопасных стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендуется снимать ковидные ограничения на въезд.

Об этом стало известно корреспонденту "Радио Собода" Рикарду Джозвяку из собственных источников, сообщает "Европейская правда".

"Украина уже на этой неделе будет исключена из списка безопасных третьих стран, из которых рекомендуется въезд в ЕС. Ее добавили в середине июля, но всплеск недавних случаев коронавируса означает, что страна больше не будет входить в список", — написал Джозвяк.

Последний раз ЕС просматривал свой "зеленый список" 8 октября, и Украина осталась в нем, несмотря на то, что по формальным критериям уже не соответствовала нормам, установленным европейским законодательством о беспрепятственном въезде.

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить поездки, 16 стран, в том числе Украина.

Страны Европейского Союза, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

Напомним, Великобритания с 11 октября разрешила въезд без обязательного карантина украинцам, которые будут иметь свидетельство о завершении вакцинации.

Напомним, Германия внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом. Теперь невакцинированные украинские туристы будут вынуждены пройти самоизоляцию.