В ЕС назвали цену на газ геополитической проблемой

Евросоюз рассматривает повышение цен на газ как геополитическую проблему. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге, сообщает ТАСС в понедельник, 18 октября.





"Цены на газ должны рассматриваться с геополитической точки зрения. Мы намерены посвятить этой теме следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам [которое пройдет в ноябре в Брюсселе]", - сказал Боррель.





На вопрос журналистов о роли России в газовом кризисе в Европе, Боррель отметил, что "Россия строго выполняет все контракты на поставки газа в Евросоюз, однако не поставляет дополнительных объемов".





По словам Борреля, зависимость ЕС в газовом отношении от России - "это не новость, она не вчера образовалась, мы получаем из России до 40% [всего необходимого ЕС] газа".





Наконец, Боррель назвал ситуацию с ростом цен на газ в Европе "идеальным штормом, когда много объективных факторов совпали по времени".





Напомним, что газ снова дорожает из-за решения Газпрома. Газпром в очередной раз не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину.





Также сообщалось, что первую нитку Северного потока-2 заполнили газом. На второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.



