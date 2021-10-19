Представитель США по Афганистану ушел в отставку

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад уходит со своей должности. Его место займет заместитель Томас Уэст. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщил глава американского Госдепа Энтони Блинкен в Twitter.





"Спасибо послу Залмаю Халилзаду за десятилетия неустанной службы Соединенным Штатам. Рад приветствовать Томаса Уэста на должности Специального представителя по Афганистану", - говорится в сообщении.





По данным телеканала CNN, прошение 70-летнего Халилзада об отставке, поданное главе внешнеполитического ведомства США, датировано 18 октября.





Как сообщается, дипломат указал в документе, что реализация выработанной при его непосредственном участии в период пребывания у власти предыдущей американской администрации "политической договоренности между афганским правительством и "Талибаном" прошла не так, как задумывалось".





Напомним, Халилзад был назначен спецпосланником по Афганистану в сентябре 2018 года тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Политик стал автором мирных соглашений администрации Трампа с талибами, подписанных в Дохе в феврале 2020 года.



