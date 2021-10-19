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19 октября 21, 11:04
Представитель США по Афганистану ушел в отставку
Залмай Халилзад
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Причиной такого решения дипломата стала сорванная договоренность Вашингтона и талибов, достигнутая при Дональде Трампе.
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад уходит со своей должности. Его место займет заместитель Томас Уэст. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщил глава американского Госдепа Энтони Блинкен в Twitter.

"Спасибо послу Залмаю Халилзаду за десятилетия неустанной службы Соединенным Штатам. Рад приветствовать Томаса Уэста на должности Специального представителя по Афганистану", - говорится в сообщении.

По данным телеканала CNN, прошение 70-летнего Халилзада об отставке, поданное главе внешнеполитического ведомства США, датировано 18 октября.

Как сообщается, дипломат указал в документе, что реализация выработанной при его непосредственном участии в период пребывания у власти предыдущей американской администрации "политической договоренности между афганским правительством и "Талибаном" прошла не так, как задумывалось".

Напомним, Халилзад был назначен спецпосланником по Афганистану в сентябре 2018 года тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Политик стал автором мирных соглашений администрации Трампа с талибами, подписанных в Дохе в феврале 2020 года.

Источник: https://korrespondent.net/
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