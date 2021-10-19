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19 октября 21, 11:06
КНДР испытала неизвестный снаряд
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Береговая охрана Японии сообщила, что, возможно, Пхеньян произвел запуск баллистической ракеты.
Северная Корея во вторник, 19 октября, запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд. Об этом информировало южнокорейское агентство Yonhap.

В свою очередь Береговая охрана Японии сообщила, что КНДР, предположительно, осуществила запуск баллистической ракеты. Ведомство предупредило находящиеся в море рыболовные суда о риске падения обломков.

Как отметили в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, был произведен запуск одного неизвестного снаряда. Позже военные подтвердили, что недалеко от города Синпхо в провинции Хамген-Намдо, расположенного на побережье Японского моря, была запущена баллистическая ракета.

По данным телеканала NHK, Минобороны Японии собирает данные о проведенном запуске. В ближайшее время министерство проведет заседание при участии премьер-министра страны Фумио Кисиды.

Напомним, в конце сентября военные Северной Кореи трижды запускали снаряды. Последним испытанием был запуск новой зенитной ракеты.

Источник: https://korrespondent.net/
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