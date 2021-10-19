Латвия готовит локдаун

В Латвии планируют ввести жесткие меры по сдерживанию распространения коронавируса. Кабинет министров должен утвердить их в среду, 20 октября. Об этом сообщает Delfi.





Предлагается с 20:00 до 5:00 ввести комендантский час, но планируются исключения для важных причин.





Также закрываются все магазины (кроме продающих товары первой необходимости), парикмахерские, рестораны, культурные и развлекательные заведения. В то же время, восстанавливаются различные программы помощи из-за вынужденного приостановления работы.





Кроме того, вводятся ограничения на собрания и на передвижение людей из разных домохозяйств в одном автомобиле.





Для школьников добавили одну неделю осенних каникул, после чего 1-3 классы вернутся в школу, а остальные до 15 ноября будут учиться дистанционно. В детсадах будут работать только дежурные группы. В высших учебных заведениях обучение будет происходить дистанционно.





Если решение Кабмина будет одобрительным, меры начнут действовать уже со следующего дня, 21 октября, и продлятся до 15 ноября.





После локдауна ограничения планируют ослаблять сначала только с доступом по ковид-сертификатам.





В Латвии за прошедшую неделю количество выявленных случаев заражения коронавирусом возросло на 49%, по сравнению с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости достиг 1266,4 на 100 тысяч населения - вдвое превысив пик второй волны.



