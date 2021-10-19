Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.61
USD
26.27
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
19 октября 21, 11:18
Латвия готовит локдаун
Латвия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Меры начнут действовать с 21 октября и продлятся до 15 ноября. После локдауна ограничения планируют ослаблять сначала только с доступом по ковид-сертификатам.
В Латвии планируют ввести жесткие меры по сдерживанию распространения коронавируса. Кабинет министров должен утвердить их в среду, 20 октября. Об этом сообщает Delfi.

Предлагается с 20:00 до 5:00 ввести комендантский час, но планируются исключения для важных причин.

Также закрываются все магазины (кроме продающих товары первой необходимости), парикмахерские, рестораны, культурные и развлекательные заведения. В то же время, восстанавливаются различные программы помощи из-за вынужденного приостановления работы.

Кроме того, вводятся ограничения на собрания и на передвижение людей из разных домохозяйств в одном автомобиле.

Для школьников добавили одну неделю осенних каникул, после чего 1-3 классы вернутся в школу, а остальные до 15 ноября будут учиться дистанционно. В детсадах будут работать только дежурные группы. В высших учебных заведениях обучение будет происходить дистанционно.

Если решение Кабмина будет одобрительным, меры начнут действовать уже со следующего дня, 21 октября, и продлятся до 15 ноября.

После локдауна ограничения планируют ослаблять сначала только с доступом по ковид-сертификатам.

В Латвии за прошедшую неделю количество выявленных случаев заражения коронавирусом возросло на 49%, по сравнению с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости достиг 1266,4 на 100 тысяч населения - вдвое превысив пик второй волны.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Латвийский министр призывает ввести режим ЧС на границе
В Латвии у нелегалов выявили коронавирус
Саммит первых леди и джентльменов проходит в Киеве. ФОТО
В Украине задумались над введением локдауна
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Средиземном море зафиксировали сильное землетрясение
noimageКНДР испытала неизвестный снаряд
noimageПредставитель США по Афганистану ушел в отставку
noimageВ ЕС назвали цену на газ геополитической проблемой
noimageЕС удалит Украину из списка COVID-безопасных стран
Лента новостей