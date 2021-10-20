Польша увеличила число военных на границе с Беларусью

Из-за наплыва нелегальных мигрантов Польша почти вдвое увеличила количество военных на границе с Беларусью. Об этом 19 октября сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в Twitter.





По его словам, на сегодня почти шесть тысяч солдат 16-й, 18-й и 12-й дивизий несут службу на польско-белорусской границе.





"Солдаты поддерживают пограничную службу, защищая границу страны и не позволяя ее незаконно пересекать", - написал Блащак.





Ранее министр заявил, что на границе с Беларусью пограничникам помогают около трех тысяч военнослужащих.



