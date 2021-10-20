Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.49
USD
26.22
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
20 октября 21, 11:16
Польша увеличила число военных на границе с Беларусью
граница
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Речь идет об увеличении количества солдат на границе с Беларусью на несколько тысяч человек.
Из-за наплыва нелегальных мигрантов Польша почти вдвое увеличила количество военных на границе с Беларусью. Об этом 19 октября сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в Twitter. 

По его словам, на сегодня почти шесть тысяч солдат 16-й, 18-й и 12-й дивизий несут службу на польско-белорусской границе.

"Солдаты поддерживают пограничную службу, защищая границу страны и не позволяя ее незаконно пересекать", - написал Блащак. 

Ранее министр заявил, что на границе с Беларусью пограничникам помогают около трех тысяч военнослужащих.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Польша на границе с Беларусью создает лагеря для беженцев
Польша возведет забор на границе с Беларусью
Между Польшей и Беларусью положили колючую проволку
В Польше призывают ввести режим ЧП на границе с Беларусью
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Беларусь закрыла генконсульство в Нью-Йорке
noimageЗаболеваемость COVID-19 в мире снизилась - ВОЗ
noimageВ Японии начал извергаться вулкан Асо
noimageКНДР подтвердила запуск баллистической ракеты
noimageНовый вариант COVID-19 обнаружен в Израиле
Лента новостей