Новый вариант COVID-19 обнаружен в Израиле

Израильские ученые обнаружили новый вариант коронавируса AY.4​​​.2, который может оказаться более заразным, чем штамм Дельта. Об этом во вторник, 19 октября, сообщает газета The Times of Israel.





"Пациент - 11-летний мальчик, у которого положительный результат теста был выявлен в аэропорту при возвращении из Молдовы", - говорится в сообщении ведомства.





Представители Минздрава выясняют, насколько новый штамм может быть заразным.





Ребенок на данный момент изолирован, ни с кем после возвращения в страну не контактировал и находится под наблюдением врачей.





Ранее пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что доказательств повышенной распространяемости AY.4.2 нет.



