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20 октября 21, 11:17
Новый вариант COVID-19 обнаружен в Израиле
COVID-19
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По мнению ученых, новая мутация может быть до 15% заразнее исходного "уханьского" варианта коронавируса.
Израильские ученые обнаружили новый вариант коронавируса AY.4​​​.2, который может оказаться более заразным, чем штамм Дельта. Об этом во вторник, 19 октября, сообщает газета The Times of Israel.

"Пациент - 11-летний мальчик, у которого положительный результат теста был выявлен в аэропорту при возвращении из Молдовы", - говорится в сообщении ведомства.

Представители Минздрава выясняют, насколько новый штамм может быть заразным. 

Ребенок на данный момент изолирован, ни с кем после возвращения в страну не контактировал и находится под наблюдением врачей.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что доказательств повышенной распространяемости AY.4.2 нет.

Источник: https://korrespondent.net/
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