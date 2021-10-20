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20 октября 21, 11:19
КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты
ракета
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Тестовый пуск баллистической ракеты был проведен в минувшие сутки северокорейскими военными.
Северная Корея подтвердила запуск с подводной лодки баллистической ракеты (БРПЛ) в сторону Японского моря. Об этом в среду, 20 октября, со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) сообщает агентство Yonhap. 

"Новая баллистическая ракета внесет большой вклад в развитие оборонных технологий нашей страны, а также боевых возможностей подводного военно-морского флота", - сказано в заявлении ЦТАК.

Уточняется, что БРПЛ способна поражать цели на юге Корейского полуострова или в Японии. 

Глава КНДР Ким Чен Ын при испытаниях ракеты не присутствовал.

Испытательный пуск ракеты КНДР 19 октября стал восьмым в этом году. Баллистическая ракета малого радиуса действия преодолела 430-450 км, достигнув максимальной высоты 60 км.

Источник: https://korrespondent.net/
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