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20 октября 21, 11:20
В Японии начал извергаться вулкан Асо
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Поднят уровень опасности до третьего из пяти возможных, что означает запрет на приближение и восхождение на гору.
Извержение вулкана Асо произошло на юго-западе Японии в префектуре Кумамото. Об этом сообщило главное метеорологическое управление страны в среду, 20 октября.

Столб дыма и пепла поднялся на высоту 3500 метров. Зафиксирован выброс вулканических камней на расстояние одного километра. Метеорологи предупреждают об опасности выброса камней и течения пирокластических потоков на расстояние до двух километров.

Также поднят уровень опасности до третьего из пяти возможных, что означает запрет на приближение и восхождение на гору.

Известно, что вулкан Асо состоит из вулканической цепи, одним из самых активных в которой является Накадакэ. Во время извержения в 1953 году при выбросе камней пострадали 90 человек. В 1958 году при извержении погибли 12 человек из-за выброса камней, а в 1979 году во время взрывообразного извержения погибли 3 человека.

Источник: https://korrespondent.net/
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