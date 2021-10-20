В Японии начал извергаться вулкан Асо

Извержение вулкана Асо произошло на юго-западе Японии в префектуре Кумамото. Об этом сообщило главное метеорологическое управление страны в среду, 20 октября.





Столб дыма и пепла поднялся на высоту 3500 метров. Зафиксирован выброс вулканических камней на расстояние одного километра. Метеорологи предупреждают об опасности выброса камней и течения пирокластических потоков на расстояние до двух километров.





Также поднят уровень опасности до третьего из пяти возможных, что означает запрет на приближение и восхождение на гору.





Известно, что вулкан Асо состоит из вулканической цепи, одним из самых активных в которой является Накадакэ. Во время извержения в 1953 году при выбросе камней пострадали 90 человек. В 1958 году при извержении погибли 12 человек из-за выброса камней, а в 1979 году во время взрывообразного извержения погибли 3 человека.



