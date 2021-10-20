Заболеваемость COVID-19 в мире снизилась - ВОЗ

За исключением Европейского региона все остальные проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о снижении числа новых случаев заболевания коронавирусом за период с 11 по 17 октября. Об этом во вторник, 19 октября, сообщает ТАСС.





Значительное уменьшение заболеваемости (на 18%) зарегистрировано в Африке, а также в Западно-Тихоокеанском регионе (на 16%). Смертность существенно уменьшилась в Африке (на 25%) и Юго-Восточной Азии (на 19%).





Уточняется, что рост заболеваемости в Европе составил 7%, число летальных случаев выросло на 4%.





Согласно данным ВОЗ, с 11 по 17 октября в мире было выявлено 2 763 957 заразившихся и 46 140 случаев смерти.





Рекордсменом по числу зараженных коронавирусом остаются США - 582 707 человек, на втором месте Великобритания - 283 756 человек, на третьем месте Россия - 217 322. Штамм "альфа" теперь присутствует в 196 странах, штамм "дельта" - в 193 странах, штамм "бета" - в 145 государствах, "гамма" - в 99.





По данным ВОЗ на 19 октября, в мире с начала пандемии были зарегистрированы 240 940 937 случаев заражения и 4 903 911 летальных исходов. За последние сутки поступили сообщения о 325 875 заразившихся и 5 201 умершем.



