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20 октября 21, 11:30
Заболеваемость COVID-19 в мире снизилась - ВОЗ
COVID-19
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Европейский регион стал единственным за последнюю неделю, где подскочила заболеваемость коронавирусом, следует из эпидемического бюллетеня (ВОЗ).
За исключением Европейского региона все остальные проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о снижении числа новых случаев заболевания коронавирусом за период с 11 по 17 октября. Об этом во вторник, 19 октября, сообщает ТАСС. 

Значительное уменьшение заболеваемости (на 18%) зарегистрировано в Африке, а также в Западно-Тихоокеанском регионе (на 16%). Смертность существенно уменьшилась в Африке (на 25%) и Юго-Восточной Азии (на 19%).

Уточняется, что рост заболеваемости в Европе составил 7%, число летальных случаев выросло на 4%. 

Согласно данным ВОЗ, с 11 по 17 октября в мире было выявлено 2 763 957 заразившихся и 46 140 случаев смерти. 

Рекордсменом по числу зараженных коронавирусом остаются США - 582 707 человек, на втором месте Великобритания - 283 756 человек, на третьем месте Россия - 217 322. Штамм "альфа" теперь присутствует в 196 странах, штамм "дельта" - в 193 странах, штамм "бета" - в 145 государствах, "гамма" - в 99.

По данным ВОЗ на 19 октября, в мире с начала пандемии были зарегистрированы 240 940 937 случаев заражения и 4 903 911 летальных исходов. За последние сутки поступили сообщения о 325 875 заразившихся и 5 201 умершем.

Источник: https://korrespondent.net/
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