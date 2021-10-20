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20 октября 21, 11:47
Беларусь закрыла генконсульство в Нью-Йорке
Беларусь
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МИД Беларуси выразил сожаление в связи с требованием Вашингтона закрыть генеральное консульство в Нью-Йорке.
Генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке закрылось в соответствии с постановлением Совета министров страны, подписанном премьер-министром Романом Головченко. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале в среду, 20 октября.

"Закрыть до 20 октября 2021 года генеральное консульство Республики Беларусь в г. Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки)", – указано в документе.

Генконсульство ранее сообщило, что прекращает работу 21 октября по требованию американской стороны. Граждане Беларуси, проживающие на территории консульского округа генконсульства, включая Канаду, после закрытия дипучреждения смогут обращаться в посольство республики в США. МИД Беларуси выразил сожаление в связи с требованием Вашингтона закрыть генеральное консульство в Нью-Йорке.

Источник: https://korrespondent.net/
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