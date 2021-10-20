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20 октября 21, 12:04
В Австралии выпал град гигантского размера
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В Квинсленде прошли сильные грозы с проливными дождями. Размер градин достигал 16 сантиметров в диаметре.
В австралийском городе Квинсленд выпал град гигантского размера. Это рекордно крупный град с начала регистрации рекордов осадков в Австралии. Об этом сообщает The Watchers.

Сообщается, что на протяжении двух дней в Квинсленде прошли сильные грозы с проливными дождями, выпал гигантский град и образовался торнадо. Размер градин достигал 16 сантиметров в диаметре.

Синоптики Австралийского бюро метеорологии сообщили, что австралийский рекорд града составляет около 14 см. Отмечается, что град такого размера при падении может достигать скорости более 100 км/ч.




Источник: https://korrespondent.net/
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