В Австралии выпал град гигантского размера

В австралийском городе Квинсленд выпал град гигантского размера. Это рекордно крупный град с начала регистрации рекордов осадков в Австралии. Об этом сообщает The Watchers.





Сообщается, что на протяжении двух дней в Квинсленде прошли сильные грозы с проливными дождями, выпал гигантский град и образовался торнадо. Размер градин достигал 16 сантиметров в диаметре.





Синоптики Австралийского бюро метеорологии сообщили, что австралийский рекорд града составляет около 14 см. Отмечается, что град такого размера при падении может достигать скорости более 100 км/ч.











