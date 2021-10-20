Bloomberg: РФ не увеличит поставки газа без СП-2

Россия дала понять Европе, что не увеличит поставки газа, пока не будет введен в эксплуатацию газопровод Северный поток-2. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Газпрому и Кремлю.





Утверждается, что РФ готова увеличить поставки газа только в обмен на разрешение Германии и Еврокомиссии на начало использования трубопровода.





При этом отмечается, что речь идет о поставках газа исключительно в обход Украины.





Напомним, в начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.





На прошлой неделе в Европе начался отбор газа из хранилищ, которые были заполнены всего на 77,13% после рекордных запасов годом ранее. Нехватка газа в Европе оценивается в 25 млрд кубометров.



