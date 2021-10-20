Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.44
USD
26.19
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
20 октября 21, 12:11
Bloomberg: РФ не увеличит поставки газа без СП-2
СП-2
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Россия не намерена увеличивать поставки газа, пока в Европе не дадут разрешение на запуск газопровода, пишут СМИ.
Россия дала понять Европе, что не увеличит поставки газа, пока не будет введен в эксплуатацию газопровод Северный поток-2. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Газпрому и Кремлю.

Утверждается, что РФ готова увеличить поставки газа только в обмен на разрешение Германии и Еврокомиссии на начало использования трубопровода.

При этом отмечается, что речь идет о поставках газа исключительно в обход Украины.

Напомним, в начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.

На прошлой неделе в Европе начался отбор газа из хранилищ, которые были заполнены всего на 77,13% после рекордных запасов годом ранее. Нехватка газа в Европе оценивается в 25 млрд кубометров.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
РФ готова передать Беларуси ЗРК С-400
Зеленский создал группу по противодействию СП-2
Хохштейн: Давайте смотреть не узко на СП-2
США планируют новые санкции против СП-2 и России
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Австралии выпал град гигантского размера
noimageБеларусь закрыла генконсульство в Нью-Йорке
noimageЗаболеваемость COVID-19 в мире снизилась - ВОЗ
noimageВ Японии начал извергаться вулкан Асо
noimageКНДР подтвердила запуск баллистической ракеты
Лента новостей