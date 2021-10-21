Саакашвили готов лечь в больницу

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который согласился на медикаментозное лечение в условиях голодовки, выразил готовность перейти в медучреждение. Об этом в среду, 20 октября, сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе, пишет ТАСС.





"Михаил Саакашвили готов перейти в госпиталь. Этого не произойдет сегодня или завтра, возможно, в субботу-воскресенье, пока точно не знаю. Надо решить незначительные вопросы с министерствами здравоохранения и юстиции. Я завтра-послезавтра все выясню", - уточнил медик.





Как утверждает Кипшидзе, после госпитализации Саакашвили не прекратит голодовку, он ляжет в больницу для профилактики.





В то же время министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что экс-президента готовятся перевести в 18-е лечебное учреждение специальной пенитенциарной службы, где за ним будут следить как за голодающим пациентом.





Напомним, задержанный в Грузии экс-президент объявил голодовку 1 октября. Во вторник консилиум врачей рекомендовал Саакашвили перейти в клинику для интенсивного наблюдения.



