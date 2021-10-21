Оператор ГТС подал заявку на сертификацию СП-2

Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) подал заявку немецкому регулятору на участие в процедуре сертификации российского газопровода Северный поток-2. Об этом в среду, 20 октября, написал глава компании Сергей Макогон в Facebook.





"Мы последовательно продолжаем противостояние геополитическому проекту Северный поток-2, который несет риски национальной безопасности Украины, нарушает права и коммерческие интересы непосредственно ОГТСУ, разрушает европейскую энергетическую архитектуру, противоречит принципам энергетической солидарности ЕС и угрожает безопасности поставок газа в Европу", - говорится в сообщении.





По словам Макогона, введение в эксплуатацию СП-2 "усилит доминирующую позицию Газпрома".





"Оба "северных потока" являются избыточными мощностями, цель которых - вытеснить с энергорынка мощную украинскую ГТС, как альтернативный маршрут поставки газа в Европу, и сосредоточить основную часть транзита в узком коридоре Балтийского моря", - отметил он.





Наконец, глава ОГТСУ заявил, что необходимо проинформировать стратегических партнеров Украины обо всех рисках и угрозах в случае запуска Севпотока-2.



