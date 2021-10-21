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21 октября 21, 10:38
В Сирии военная база США подверглась обстрелу
военная база
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Пострадавших среди американских военных нет. Размер материального ущерба устанавливается.
В сирийском пограничном городе Эт-Танф в среду, 20 октября, с помощью дронов была обстреляна ракетами военная база США, информировал телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Отмечается, что в районе расположения базы, на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании, раздалось несколько взрывов. Ни одна террористическая группировка пока не взяла ответственность за произошедшее.

По предварительным данным источника, пострадавших среди американских военных нет. Размер материального ущерба устанавливается.

Источник: https://korrespondent.net/
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