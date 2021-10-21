В Сирии военная база США подверглась обстрелу

В сирийском пограничном городе Эт-Танф в среду, 20 октября, с помощью дронов была обстреляна ракетами военная база США, информировал телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.





Отмечается, что в районе расположения базы, на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании, раздалось несколько взрывов. Ни одна террористическая группировка пока не взяла ответственность за произошедшее.





По предварительным данным источника, пострадавших среди американских военных нет. Размер материального ущерба устанавливается.



