Трамп анонсировал запуск своей соцсети TRUTH Social

Экс-президент США Дональд Трамп анонсировал запуск собственной социальной сети под названием TRUTH Social. Об этом со ссылкой на пресс-релиз сообщает Fox News в четверг, 21 октября.





"Я создал TRUTH Social и TMTG (компанию Trump Media & Technology Group - ред.), чтобы противостоять тирании технологических гигантов", - сказал он.





Как утверждает Трамп, сейчас в соцсетях присутствуют "очень много талибов", а "любимого американского президента (Трамп имеет в виду себя - ред.) заставили замолчать".





Бета-версия приложения начнет работать уже в ноябре, но запуск полноценного приложения запланирован в первом квартале 2022 года.



