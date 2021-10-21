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21 октября 21, 10:52
Трамп анонсировал запуск своей соцсети TRUTH Social
Дональд Трамп
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Платформа призвана стать альтернативой популярным соцсетям и будет "противостоять тирании технологических гигантов", говорит Трамп.
Экс-президент США Дональд Трамп анонсировал запуск собственной социальной сети под названием TRUTH Social. Об этом со ссылкой на пресс-релиз сообщает Fox News в четверг, 21 октября.

"Я создал TRUTH Social и TMTG (компанию Trump Media & Technology Group - ред.), чтобы противостоять тирании технологических гигантов", - сказал он.

Как утверждает Трамп, сейчас в соцсетях присутствуют "очень много талибов", а "любимого американского президента (Трамп имеет в виду себя - ред.) заставили замолчать".

Бета-версия приложения начнет работать уже в ноябре, но запуск полноценного приложения запланирован в первом квартале 2022 года.

Источник: https://korrespondent.net/
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