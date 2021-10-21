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21 октября 21, 11:04
НАТО готовит новый план противодействия РФ
НАТО
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Он предусматривает возможность одновременного нападения в Балтийском и Черноморском регионах, в том числе с потенциальным применением ядерных вооружений, киберсредств и космических систем.
Министры обороны стран-участниц НАТО на встрече в Брюсселе планируют утвердить новый план противодействия возможному нападению со стороны России сразу по нескольким направлениям. Об этом сообщило в среду, 20 октября, агентство Reuters со ссылкой на источники из числа официальных лиц.

Отмечается, что "министры обороны стран НАТО намерены в четверг согласовать новый комплексный план защиты от какой-либо потенциальной атаки на нескольких фронтах". В материале констатируется, что в НАТО "по-прежнему настроены на сдерживание Москвы", несмотря на то, что альянс теперь в большей степени, нежели раньше, уделяет внимание Китаю.

Также сообщается, что данный план предусматривает возможность "любого одновременного нападения в Балтийском и Черноморском регионах", в том числе с потенциальным применением ядерных вооружений, киберсредств и космических систем. Как следует из публикации, опрошенные официальные лица не утверждают, что такая атака последует.

"Если будет такой крупный конфликт, то это потребует действий во всей зоне проведения операций", - приводятся в материале слова американского чиновника. "Различные события могут произойти одновременно, в связи с этим требуется целостная подготовка", - добавил он.

Министры обороны государств НАТО проведут 21-22 октября в Брюсселе плановое заседание Североатлантического совета. Как сообщил в среду на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, на этой встрече, в частности, будут рассмотрены возможные последствия закрытия миссий России и НАТО в Брюсселе и Москве и вопросы военного сдерживания РФ, а также даны оценки российскому ракетному и ядерному потенциалу.

Источник: https://korrespondent.net/
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