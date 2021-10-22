Из Турции готовы выслать послов десяти западных стран после их выступления в защиту Османа Кавалы, турецкого филантропа и активиста, который с 2017 года находится в заключении без приговора. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал France 24.

"Имеете ли вы (послы – Ред.) право поучать Турцию на ее собственной территории? Кто вы вообще такие", - сказал Эрдоган.

По его словам, он сказал министру иностранных дел, что страна не может позволить себе такую роскошь, как принимать этих послов.

Напомним, послы Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции опубликовали совместное заявление, в котором содержался призыв к властям Турции "скорейшим образом и справедливо решить вопрос Кавалы". После этого послы этих десяти стран были вызваны в МИД Турции.