В РФ при пожаре на пороховом заводе много погибших

На заводе в Рязанской области России произошел пожар, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек, 10 пострадали. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 22 октября.





Отмечается, что информация о жертвах и пострадавших разнится у различных служб и местных чиновников.





"Минздрав подтверждает пять погибших. Еще 10 ищут. Один человек находится в Лесновской больнице с сильными ожогами", - сказали в пресс-службе правительства области.





В МЧС сообщили о семи погибших и 10 пострадавших.





"Предварительно, пострадали 17 человек, из них семь погибли, один госпитализирован, судьба девяти человек остается неизвестной", - сказали в МЧС.





Издание отмечает, что девять без вести пропавших предварительно считаются погибшими.





"В результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов ПГУП Эластик. Площадь пожара устанавливается. Угрозы населению нет", - сообщили в МЧС.





Пожар ликвидирован в 9:30 на площади 160 кв.м.



