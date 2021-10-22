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22 октября 21, 13:39
В РФ при пожаре на пороховом заводе много погибших
пожар
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На территории одного из цехов предприятия произошел пожар, в результате чего погибли от семи до 17 человек.
На заводе в Рязанской области России произошел пожар, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек, 10 пострадали. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 22 октября.

Отмечается, что информация о жертвах и пострадавших разнится у различных служб и местных чиновников.

"Минздрав подтверждает пять погибших. Еще 10 ищут. Один человек находится в Лесновской больнице с сильными ожогами", - сказали в пресс-службе правительства области. 

В МЧС сообщили о семи погибших и 10 пострадавших. 

"Предварительно, пострадали 17 человек, из них семь погибли, один госпитализирован, судьба девяти человек остается неизвестной", - сказали в МЧС.

Издание отмечает, что девять без вести пропавших предварительно считаются погибшими. 

"В результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов ПГУП Эластик. Площадь пожара устанавливается. Угрозы населению нет", - сообщили в МЧС.

Пожар ликвидирован в 9:30 на площади 160 кв.м. 

Источник: https://korrespondent.net/
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