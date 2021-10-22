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22 октября 21, 14:03
НАТО создает фонд развития военных технологий
НАТО
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Миллиардный фонд пойдет на развитие технологий двойного назначения, имеющих применение в сфере безопасности и обороны.
Министры обороны стран-участниц НАТО договорились о создании первого в истории альянса фонда объемом в миллиард евро для развития военных технологий и технологий двойного назначения. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 22 октября, заявлении альянса.

"Многонациональный фонд поможет НАТО сохранять свои технологические преимущества, обеспечивая инвестиции объемом €1 млрд в развитие технологий двойного назначения, имеющих применение в сфере безопасности и обороны", - отмечается в документе.

Также министры обороны стран НАТО поддержали новый план обороны. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, это - "план ответов на любые конфликты". Он отметил, что главы оборонных ведомств согласились, что альянс должен делать усилия, чтобы не утратить превосходство в технологиях над потенциальными противниками.

Источник: https://korrespondent.net/
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