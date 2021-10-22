В Чехии ураган оставил без света 300 тысяч домов

В Чехии из-за сильного урагана обесточены около 300 тысяч домохозяйств. Об этом сообщает ČTK в пятницу, 22 октября.





Накануне несколько районов страны пострадали от мощных порывов ветра. Спасатели за вечер совершили около 3,5 тысяч выездов, помогая ликвидировать последствия непогоды.





При этом наибольший ущерб ветер нанес западным регионам страны - там сообщают о поврежденных крышах, поломанных и полностью поваленных деревьях. Падение веток усложнило движение транспорта. Один человек пострадал.





По состоянию на 7 часов утра все еще оставались обесточенными около 8,4 тысяч потребителей, говорит пресс-секретарь энергетической компании ČEZ.





"Там, где удалось починить все повреждения на высоковольтных линиях, мы интенсивно работаем над возобновлением передачи на низковольтном уровне. На месте работают сотни ремонтных бригад", - сказала она.



