Молдова введет режим ЧП из-за энергокризиса

В Молдове правительство одобрило введение режима чрезвычайного положения в стране сроком на 30 суток в связи с энергетическим кризисом. Об этом сообщает ТАСС.





По словам премьер-министра страны Натальи Гаврилицы, введение ЧП - техническая процедура, необходимая для обеспечения энергетической безопасности страны и выделения денег для покупки газа из альтернативных





Решение будет вынесено на рассмотрение парламента.





Также правительство для преодоления кризиса выделило из государственного резерва 16 тыс. тонн мазута.





По словам премьер-министра, режим ЧП позволяет правительству закупать газ в упрощенном порядке, в том числе путем отступления от нормативных положений.



