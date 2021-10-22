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22 октября 21, 14:13
Молдова введет режим ЧП из-за энергокризиса
Молдова
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Правительство Молдовы одобрило введение режима чрезвычайного положения в стране. Решение будет вынесено на рассмотрение парламента.
В Молдове правительство одобрило введение режима чрезвычайного положения в стране сроком на 30 суток в связи с энергетическим кризисом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьер-министра страны Натальи Гаврилицы, введение ЧП - техническая процедура, необходимая для обеспечения энергетической безопасности страны и выделения денег для покупки газа из альтернативных

Решение будет вынесено на рассмотрение парламента.

Также правительство для преодоления кризиса выделило из государственного резерва 16 тыс. тонн мазута.

По словам премьер-министра, режим ЧП позволяет правительству закупать газ в упрощенном порядке, в том числе путем отступления от нормативных положений.

Источник: https://korrespondent.net/
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