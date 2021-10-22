Лавров отверг скорую нормандскую встречу

Президент РФ Владимир Путин заявил лидерам ФРГ и Франции Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону, что нормандского саммита в ближайшее время не будет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости в пятницу, 22 октября.





"Был телефонный разговор между лидерами России, Германии и Франции, в ходе которого наши собеседники очень активно убеждали президента РФ как можно скорее провести саммит в "нормандском формате", на резонные возражения Владимира Путина о том, что Украина еще не выполнила решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре 2019 года в Париже - а там были совершенно конкретные, адресованные Киеву договоренности, они полностью манкируются", - утверждает Лавров.





"Когда телефонный разговор проходил, Владимир Владимирович объяснил неадекватность попыток созвать саммит, когда решения прошлого саммита просто не принимаются в расчет украинскими властями", - добавил Лавров.





"Ну, и госпожа Меркель, господин Макрон в этой ситуации сказали - пускай министры иностранных дел, советники внешнеполитические поработают, подумают. Владимир Владимирович сказал: "Да, пускай они подумают". Вот, мы думаем. Но параллельно с тем, что мы думаем, мы имеем в виду то, о чем конкретно говорили лидеры нормандского формата и кто кому что обещал", - сказал глава МИД РФ.





По его словам, если глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорит, что "Путин обещал созвать встречу министров иностранных дел - это уже передергивание".





"Он обещал лишь поручить посмотреть как можно выйти на результативный саммит, на результативную встречу глав внешнеполитических ведомств", - резюмировал Лавров.



