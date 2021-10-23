Французский Трамп. Новый конкурент Макрона

Во Франции грядут президентские выборы. Голосование состоится в апреле 2022 года и у действующего президента Эммануэля Макрона появился неожиданный конкурент – публициста Эрика Земмура готовы поддержать 17% избирателей. Это больше, чем рейтинг всех остальных кандидатов - кромe Макрона.

Земмура называют французским Трампом и ему такие сравнения нравятся.

Несистемный кандидат

Как и американский экс-президент, французский автор не имеет политического опыта, говорит вслух возмутительные вещи и увлекает публику, разочаровавшуюся в профессиональных политиках и партиях.

И, как и Трампа, несколько женщин публично обвиняют его в харрасменте. Он не собирается извиняться - как и за свои провокационные высказывания в адрес мусульман и чернокожих французов, за которые он уже дважды был осужден.

63-летний Земмур уже три десятилетия занимается публицистикой, общая идея которой сводится к предсказаниям конца “французской цивилизации”.

Вышедшая в 2014году книга Французский суицид - самая известная из его работ. В ней автор клеймит “халялизацию” и “феминизацию” своей страны и призывает вернуть прежние ценности и иерархии - семью, работу, нацию, государство и школу.

В качестве идеала Земмур вспоминает прошлое без левых идей, равноправия и борьбы с расизмом. Прошлое, в котором “молодой водитель автобуса мог провести похотливой рукой по очаровательным женским ягодицам, и женщина не жаловалась на сексуальный харрасмент”.

Оправдание коллаборантов

Куда более скандальная история в жизни Земмура - попытка оправдать коллаборационистский режим Виши маршала Анри Петена, сотрудничавший с нацистской Германией во время Второй мировой войны.

Земмур утверждает, что режим Виши выдавал нацистам евреев, бывших гражданами других стран, чтобы защитить французских евреев. Это противоречит фактам - историки выяснили, что среди выданных ими евреев были тысячи французов. Кстати, сам Земмур происходит из семьи эмигрантов, алжирских евреев, и называет себя “французом берберского происхождения”.

Свой канал

Всенародную известность Земмуру принесло собственное телешоу на канале CNews, который часто называют французским Fox News. Созданный миллиардером-консерватором Винсентом Боллоре, он делает ставку на авторские шоу, в которых ведущие выражают в основном правые и ультраправые идеи.

Шоу Земмура выходило вечером в субботу и имело хорошие рейтинги. В нем он постоянно возвращался к трем темам: миграции, исламу и французской идентичности. О популярности шоу говорит тот факт, что его гостями - и оппонентами Земмура в дискуссии - за последний год были семь министров действующего правительства.

В сентябре публицисту пришлось закрыть свое шоу - французский регулятор потребовал от канала считать его не журналистом, а политиком. По французским законам, это потребовало бы давать аналогичное эфирное время и другим политикам, его оппонентам.

По Парижу к тому моменту уже были расклеены постеры с лозунгом “Земмур - президент”, а избирательный штаб Земмура уже снял помещение в центре Парижа площадью почти 400 кв. м.

Вспышка справа

Марин Ле Пен, традиционно считавшуюся лидером французских ультраправых, в октябрьском опросе были готовы поддержать лишь 15% избирателей. Ле Пен еще недавно казалась главной соперницей Макрона - она получила 34% во втором туре президентских выборов 2017 года. Но ее позиция ослабла с тех пор, и на местных выборах этим летом ее партия не получила большинства ни в одном из регионов, уступив даже свой форпост, Прованс-Альпы-Лазурный Берег.

А вскоре после октябрьского опроса готовность поддержать Земмура выразил и ее отец, Жан-Мари Ле Пен. “Марин оставила свои укрепленные позиции, и Эрик занял оставленную ей землю”, - сказал основатель главной французской крайне правой партии, изгнанный из нее собственной дочерью.

Это отсылка к попытке Марин Ле Пен увести партию от ее неофашистских и антисемитских корней к более респектабельной и умеренной идеологии.

Земмур, в отличие от Ле Пен, не пытается сделать свои взгляды приемлемыми для умеренного электората. Он, например, недавно потребовал запрета на иностранные имена - такие как Мухаммед, Джордан или Кевин.