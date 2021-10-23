США заявили о ликвидации главаря "Аль-Каиды" в Сирии

В результате авиудара в Сирии ликвидирован один из главарей террористической группировки "Аль-Каида", заявляет Центральное командование ВС США.





"В результате авиаудара США на северо-западе Сирии погиб один из лидеров "Аль-Каиды" Абдул Хамид аль-Матар", - говорится в сообщении.





Удар был нанесен с помощью беспилотника.





Утверждается, что мирное население при ударе не пострадало.





"США будут продолжать атаковать членов "Аль-Каиды" и других террористических организаций, которые намерены нанести вред США", - говорится в сообщении.



