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23 октября 21, 13:59
США заявили о ликвидации главаря "Аль-Каиды" в Сирии
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США с помощью беспилотника нанесли удар по террористам на северо-западе Сирии, уничтожен один из главарей.
В результате авиудара в Сирии ликвидирован один из главарей террористической группировки "Аль-Каида", заявляет Центральное командование ВС США.

"В результате авиаудара США на северо-западе Сирии погиб один из лидеров "Аль-Каиды" Абдул Хамид аль-Матар", - говорится в сообщении.

Удар был нанесен с помощью беспилотника.

Утверждается, что мирное население при ударе не пострадало.

"США будут продолжать атаковать членов "Аль-Каиды" и других террористических организаций, которые намерены нанести вред США", - говорится в сообщении.

Источник: https://korrespondent.net/
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