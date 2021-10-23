РФ может прекратить поставки газа в Молдову

Россия и Молдова не согласовали условия нового газового контракта, поставки с 1 ноября оказались под угрозой. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник.





"Российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25% скидки. Единственным условием получения указанной скидки являлся возврат в течение 3 лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Республики Молдова за поставленный газ в объеме около 700 млн долл. США (без учета Приднестровья). Однако молдавская делегация, представленная двумя вице-премьерами Кульминским и Спыну, ссылаясь на отсутствие необходимых денежных средств, настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной", - сказал источник.





Отмечается, что об условиях нового контракта до 1 ноября могут не договориться.





"В этих условиях заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября весьма сомнительно и существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после этой даты", - добавил собеседник агентства.



