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23 октября 21, 15:43
РФ может прекратить поставки газа в Молдову
газ
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Россия отказалась поставлять в Молдову газ по предложенной цене, поставки могут прекратиться уже с ноября.
Россия и Молдова не согласовали условия нового газового контракта, поставки с 1 ноября оказались под угрозой. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник.

"Российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25% скидки. Единственным условием получения указанной скидки являлся возврат в течение 3 лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Республики Молдова за поставленный газ в объеме около 700 млн долл. США (без учета Приднестровья). Однако молдавская делегация, представленная двумя вице-премьерами Кульминским и Спыну, ссылаясь на отсутствие необходимых денежных средств, настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной", - сказал источник.

Отмечается, что об условиях нового контракта до 1 ноября могут не договориться.

"В этих условиях заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября весьма сомнительно и существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после этой даты", - добавил собеседник агентства.

Источник: https://korrespondent.net/
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