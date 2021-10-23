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23 октября 21, 16:07
Меркель осознала разногласия с Путиным еще в 2001
Ангела Меркель
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Многолетний лидер Германии поняла степень разногласий с президентом РФ еще не будучи канцлером.
Канцлер Германии Ангела Меркель интервью газете Suddeutsche Zeitung заявила, что осознала разногласия с президентом РФ Владимиром Путиным еще во время его выступления в Бундестаге в 2001 году.

"Мне было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия. Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства", - сказала Меркель.

Она отметила, что при вступлении в должность канцлера "и представить себе не могла, что он (Путин) аннексирует Крым и что на востоке Украины - практически рядом с Евросоюзом - дойдет до таких военных столкновений".

Кроме того, Меркель обратила внимание на снижение роли Германии в мире. В частности, она отметила прогресс экономики Китая, который менее чем за два десятилетия в разы обогнал экономику ФРГ. 

"В связи с этим нам следует стратегически умно выстраивать наши отношения. Сегодня мы должны бороться за то, чтобы и впредь сохранить свое значение", - добавила Меркель.

Как известно, Меркель уходит с поста канцлера Германии. Ее преемника должны избрать в декабре.

Источник: https://korrespondent.net/
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