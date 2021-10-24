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23 октября 21, 22:24
Coca-Cola выпустила "умную воду" с женьшенем и одуванчиком
Smartwater
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Ученые определили перечень ингредиентов и ароматизаторов, которые лучше поддерживают определенную оздоровительную цель, сохраняя при этом уникальный вкус "умной воды"

Бренд Smartwater от Coca-Cola запустил smartwater +, новую линейку напитков премиум-класса с уникальным сочетанием вкусов, разработанных для оздоровительных целей.

Об этом сообщает newfood.media.

С момента основания в 1996 году бренд Smartwater сначала был сосредоточен на дистиллированной воде без запаха с добавлением электролитов.

Впоследствии расширился до щелочных и антиоксидантных вод. В 2020 году появились ароматизированные напитки.

Ученые по вопросам питания определили перечень ингредиентов и ароматизаторов, которые лучше поддерживают определенную оздоровительную цель, сохраняя при этом уникальный вкус "умной воды".


Так, новинками бренда стали три позиции smartwater +: Сlarity с экстрактом женьшеня и зеленого чая для умственной сосредоточенности; Tranquility — с экстрактами ашваганды и мандарина, что способствует эмоциональному спокойствию; Renew насыщенный экстрактом одуванчика и лимона для оживления и активности.

Каждый вариант smartwater + содержит 10 калорий и предлагается в новой бутылке объемом 700 мл в полупрозрачной этикетке.

Напитки дистиллированные паром, содержащие электролиты для улучшения вкуса, не содержат сахар и состоят исключительно из натуральных ингредиентов.

Большой набор "умной воды" со вкусом расширится в 2022 году. Он пополнится новым негазированным вкусом манго и маракуйи, а уже сейчас smartwater + готовится к запуску еще одного аромата.

Напомним, производитель напитков Coca-Cola HBC объявил о намерении достичь углеродной нейтральности в пределах всей цепи сбыта до 2040 года.
Delo
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