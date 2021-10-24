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24 октября 21, 10:54
В Беларуси главред СМИ получил срок за комментарий
Андрей Кухарчик
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Судья назначил главному редактору 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.
В Беларуси суд приговорил главного редактора издания Виртуальный Брест Андрея Кухарчика к 1,5 годам ограничения свободы. Также был заблокирован на территории страны сайт, сообщает Zerkalo.

Кухарчика обвиняли по статье Оскорбление представителя власти.

Якобы журналист в Telegram-канале Обсуждаем опасный Брест под фотографией депутата Палаты представителей Игоря Марзалюка написал оскорбительный комментарий.

Судья назначил главному редактору 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Отмечается, что на следующий день  после оглашения приговора, в субботу, 23 октября, сайт Виртуального Бреста перестал открываться.

Источник: https://korrespondent.net/
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