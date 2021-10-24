В Беларуси главред СМИ получил срок за комментарий

В Беларуси суд приговорил главного редактора издания Виртуальный Брест Андрея Кухарчика к 1,5 годам ограничения свободы. Также был заблокирован на территории страны сайт, сообщает Zerkalo.





Кухарчика обвиняли по статье Оскорбление представителя власти.





Якобы журналист в Telegram-канале Обсуждаем опасный Брест под фотографией депутата Палаты представителей Игоря Марзалюка написал оскорбительный комментарий.





Судья назначил главному редактору 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.





Отмечается, что на следующий день после оглашения приговора, в субботу, 23 октября, сайт Виртуального Бреста перестал открываться.



