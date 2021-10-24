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24 октября 21, 10:56
НАТО живет по схемам холодной войны – МИД РФ
мид РФ
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НАТО на сегодняшний день руководствуется схемами холодной войны. При этом Альянс свои усилия направил на "угрозу с Востока", уверены в российском МИД.
Североатлантический альянс вернулся в состояние холодной войны с восточными соседями и оказался в ситуации 1949 года. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел Александр Грушко в эфире телеканала НТВ.

"НАТО, проделав путь эволюции, оказался в ситуации 1949 года, фактически сегодня он живет по схемам холодной войны", - сказал он.

Грушко добавил, что главные усилия направлены на "угрозу с Востока".

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО стягивает силы к границам страны на фоне призывов к военному сдерживанию России.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны. По его словам, Россия исходит из того, что НАТО - это военная организация и союзники США. Глава Кремля отметил, что сейчас отношения с США деградировали до самой низкой планки. При этом он уверен, что оборонная достаточность России находится на очень высоком уровне.

Источник: https://korrespondent.net/
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