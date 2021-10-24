НАТО живет по схемам холодной войны – МИД РФ

Североатлантический альянс вернулся в состояние холодной войны с восточными соседями и оказался в ситуации 1949 года. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел Александр Грушко в эфире телеканала НТВ.





"НАТО, проделав путь эволюции, оказался в ситуации 1949 года, фактически сегодня он живет по схемам холодной войны", - сказал он.





Грушко добавил, что главные усилия направлены на "угрозу с Востока".





Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО стягивает силы к границам страны на фоне призывов к военному сдерживанию России.





До этого президент РФ Владимир Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны. По его словам, Россия исходит из того, что НАТО - это военная организация и союзники США. Глава Кремля отметил, что сейчас отношения с США деградировали до самой низкой планки. При этом он уверен, что оборонная достаточность России находится на очень высоком уровне.



