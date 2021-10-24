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24 октября 21, 10:59
Из-за землетрясения обрушилась часть вулкана Ла-Пальма
вулкан
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После очередного землетрясения на острове лава стала выходить на поверхность интенсивнее.
На Канарских островах, на острове Ла-Пальма произошло новое мощное землетрясение, которое специалисты оценили в 4,9 баллов. Явление стало самым мощным за последние несколько месяцев. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает El Pais. 

Сказано, что из-за новых толчков частично обрушился главный конус вулкана Кумбре-Вьеха, который продолжает извергаться на острове. 

Ближайший к эпицентру населенный пункт (14 км) – Лос Ланос де Арижане. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

За последние полтора месяца на острове произошло несколько десятков тысяч землетрясений. 

В субботу, 23 октября зафиксировали несколько десятков подземных толчков. Из них более десяти магнитудой выше трех баллов.

Источник: https://korrespondent.net/
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