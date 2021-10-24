Из-за землетрясения обрушилась часть вулкана Ла-Пальма

На Канарских островах, на острове Ла-Пальма произошло новое мощное землетрясение, которое специалисты оценили в 4,9 баллов. Явление стало самым мощным за последние несколько месяцев. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает El Pais.





Сказано, что из-за новых толчков частично обрушился главный конус вулкана Кумбре-Вьеха, который продолжает извергаться на острове.





Ближайший к эпицентру населенный пункт (14 км) – Лос Ланос де Арижане. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.





За последние полтора месяца на острове произошло несколько десятков тысяч землетрясений.





В субботу, 23 октября зафиксировали несколько десятков подземных толчков. Из них более десяти магнитудой выше трех баллов.



