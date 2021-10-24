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24 октября 21, 11:02
Эстония заявила об острой нехватке медиков
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Медиков страны предупредили, что они должны быть готовы к ситуации, когда количество людей, нуждающихся в помощи, будет превышать их возможности.
В Эстонии растет число инфицированных коронавирусом. В то же время, в стране ощущается большая нехватка медперсонала. Из-за нехватки врачей больницы объявили, что будут принимать только срочных пациентов. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает ERR.

Исполняющая обязанности генерального директора Департамента здравоохранения и глава службы неотложной медицинской помощи Мари-Анн Харма сообщила, что медики должны быть готовы к ситуации, когда количество людей, нуждающихся в помощи, превышает их возможности.

"Меры, которые не используются в обычных обстоятельствах, должны быть введены в здравоохранение. Это последнее средство перед ограничением неотложной помощи", - сказала Харма.

Она пояснила, что это значит, что пациенты, которые находятся в больницах на плановом лечении, должны будут освободить койки для больных коронавирусом.

"Лечение будет приостановлено для всех пациентов, которые не нуждаются в неотложной помощи", - предупредила она. 

Отмечается, что коек в больницах Эстонии пока достаточно и больницы могут принять 600 пациентов, однако проблема в нехватке медперсонала.

Эстония сейчас - среди трех стран ЕС с наихудшей ситуацией с коронавирусом. По последним данным Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний, в Эстонии показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 000 населения составляет 1086. Больше - только в соседних Литве и Латвии, 1163 и 1256 соответственно.

По прогнозам, волна эпидемии в Эстонии продолжит нарастать еще следующие 2-3 недели. 

В стране полностью привиты от коронавируса около 65% взрослого населения.

Источник: https://korrespondent.net/
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