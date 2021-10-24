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24 октября 21, 11:04
В США опубликуют новые документы об убийстве Кеннеди
Джон Кеннеди
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Еще в 1992 году американский Конгресс объявил о том, что все данные, имеющие отношение к убийству политика, "следует постепенно раскрыть".
Администрация президента США Джо Байдена к 15 декабря опубликует новые материалы, связанные с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом в субботу, 23 октября, сообщила пресс-служба Белого дома со ссылкой на заявление Байдена.

"Любая необнародованная информация должна быть рассмотрена Национальным управлением архивов и документации. Из уважения к годовщине убийства президента Кеннеди публикация не должна состояться до 15 декабря 2021 года", - подчеркивается в заявлении Белого дома.

В документе говорится, что в 1992 году конгресс США принял решение о постепенном обнародовании данных, которые относятся к убийству Кеннеди, если они не нанесут вред обороне, разведке, правоохранительным органам или внешней политике страны.

Сейчас американские ведомства занимаются проверкой этих документов. К 15 декабря власти собираются опубликовать те документы, которые не вызвали у них возражений.

В ноябре 2017 года Национальный архив США разместил 676 новых документов, связанных с делом Кеннеди.

Источник: https://korrespondent.net/
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