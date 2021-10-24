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24 октября 21, 11:06
В США завершили испытания вакцины для детей
вакцина
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В ходе клинических испытаний вакцины шестнадцать малышей, которые получали плацебо, заболели COVID-19, по сравнению с тремя, которые были вакцинированы.
Компания Pfizer/BioNTech обнародовала клинические испытания вакцины от коронавируса для детей 5-11 лет. По словам производителей препарата, прививка показала эффективность против коронавируса 90,7 процента. Об этом в субботу, 23 октября, рассказывает Reuters. 

Чтобы вакцина получила доступ на рынок, препарат должен пройти этап одобрения Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Эта процедура намечена на 26 октября. 

"Группа экспертов проанализирует представленные данные и проголосует по поводу соответствующих рекомендаций", - сообщает Reuters.

Если FDA разрешит иммунизацию Pfizer/BioNTech для детей от 5 до 11 лет, это будет первая вакцина от COVID-19 для данной возрастной группы, и прививки детям могут начать делать в США уже в начале ноября.

Pfizer также заявила, что расширяет клинические испытания, более чем вдвое, увеличивая количество детей-участников, чтобы улучшить данные о безопасности.

Источник: https://korrespondent.net/
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