В ФРГ зафиксирован рекордный рост COVID-19

В Германии число заражений коронавирусом за неделю, с 18 по 22 октября, составило 100 случаев на 100 тыс. человек. Об этом в субботу, 23 октября, сообщили в пресс-службе правительства страны со ссылкой на Институт Роберта Коха.





По данным института, неделю назад этот показатель составлял 67,7 случаев на 100 тыс. человек.





За последние сутки в Германии, как следует из данных Института Роберта Коха, 15 145 человек заболели COVID-19. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране за все время составляет более 4,4 миллиона. Скончались более 95 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом.





При этом полную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в стране уже успели пройти более 66% населения. Первую дозу вакцины получили почти 70% немцев.



