Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.59
USD
26.27
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
24 октября 21, 11:08
В ФРГ зафиксирован рекордный рост COVID-19
коронавирус
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Полную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в стране уже успели пройти более 66% населения.
В Германии число заражений коронавирусом за неделю, с 18 по 22 октября, составило 100 случаев на 100 тыс. человек. Об этом в субботу, 23 октября, сообщили в пресс-службе правительства страны со ссылкой на Институт Роберта Коха.

По данным института, неделю назад этот показатель составлял 67,7 случаев на 100 тыс. человек.

За последние сутки в Германии, как следует из данных Института Роберта Коха, 15 145 человек заболели COVID-19. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране за все время составляет более 4,4 миллиона. Скончались более 95 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом. 

При этом полную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в стране уже успели пройти более 66% населения. Первую дозу вакцины получили почти 70% немцев.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Число жертв пандемии в Украине превысило 60 тысяч
COVID в Украине: заболели более тысячи детей
Грузия объявила о новой вспышке COVID-19
В Украине минимум COVID-случаев за неделю
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В США завершили испытания вакцины для детей
noimageВ США опубликуют новые документы об убийстве Кеннеди
noimageЭстония заявила об острой нехватке медиков
noimageИз-за землетрясения обрушилась часть вулкана Ла-Пальма
noimageСП-2 могут запустить без сертификации
Лента новостей