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24 октября 21, 20:59
США отнесли россиян к "бездомным нациям"
Мария Захарова
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Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала "издевательством на грани садизма" решение Госдепа США о внесении россиян в категорию "бездомных национальностей"

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала "издевательством на грани садизма" решение Госдепа США о внесении россиян в категорию "бездомных национальностей". Свое возмущение таким шагом Госдепа она высказала в Telegram.

На сайте Госдепартамента был опубликован документ о причислении с 21 октября 2021-го россиян к "бездомным национальностям" – жителям стран, в которых нет возможности получить американскую иммиграционную визу. Россиянам, которые хотят постоянно проживать в США, предлагают подавать соответствующие документы в Варшаве. Помимо РФ, в список включены девять стран: Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Представитель МИД РФ заявила, что в Госдепе "давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить".

Она пожаловалась, что в течение многих лет американские дипломаты закрывали консульства и сокращали штат консульских работников в России.

"Они превратили банальную для XXI века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого – издевательство на грани садизма", – заявила Захарова.

По ее словам, такими действиями США нанесли удар по туризму, культурным обменам, семьям и родственникам, спорту и науке.

Также она пожаловалась, что "как только доходит до дела и судеб конкретных людей, правам человека внезапно не находится места в списке приоритетов Вашингтона".

15 марта 2021 года президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в нем говорилось о высылке 10 дипломатов РФ из США. В России пообещали ответить Вашингтону "по принципу взаимности". РФ ввела запрет на наем своих граждан в американские представительства. 

21 апреля Россия выслала 10 американских дипломатов. 


С 12 мая посольство США в России прекратило обработку заявок на все неиммиграционные визы, кроме дипломатических, из-за нехватки персонала. 

12 октября Россия предложила США взаимно отменить все ограничения для диппредставительств. В Госдепартаменте ответили, что ожидают от России паритета по штату дипломатических представительств и визовой взаимности. 
liga.net
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