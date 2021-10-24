В Колумбии арестовали самого влиятельного наркобарона. ВИДЕО

В Колумбии задержали самого разыскиваемого наркоторговца и главу крупнейшей преступной группировки страны Дайро Антонио Осугу, известного как Отониэль. Об этом сообщает BBC.

За информацию о его местонахождении правительство Колумбии обещало $800 000, а правительство США назначило вознаграждение $5 млн за его голову.

Отониэль был схвачен вчера, 23 октября, после совместной операции армии, авиации и полиции Колумбии. В ней участвовали 500 человек и 22 вертолета, один полицейский погиб.

Президент страны Иван Дуке приветствовал поимку Отониэля в телеобращении.

"Это самый большой удар по незаконному обороту наркотиков в нашей стране в этом веке", – заявил Дуке и подчеркнул, что задержание Отониэля можно сравнить только с задержанием Пабло Эскобара в 1990-х.

Дуке опубликовал видео доставки арестованного Отониэля в столицу Колумбии, Боготу.

Отониель был схвачен в сельском убежище в провинции Антиокия недалеко от границы с Панамой. Он использовал сеть подобных убежищ, чтобы прятаться от властей, а вместо мобильного телефона полагался на курьеров.

Перемещение Отониеля отслеживали более 50 экспертов по данным спутниковых снимков. К поискам привлекли агентства США и Великобритании.

Клан, который возглавлял Отониель, полиция Колумбии называет самой мощной преступной организацией в стране. В нем состоят около 1800 вооруженных членов, банда занимается торговлей наркотиками и людьми, контрабандой, незаконной добычей золота и вымогательством.

Отониелю предъявлены обвинения в контрабанде кокаина в США, убийстве полицейских и вербовке детей. В 2009 году ему было предъявлено обвинение в США, что может привести к его экстрадиции.





В июне 2021 вертолет, где находились президент, министр обороны и глава МВД Колумбии, был обстрелян на границе с Венесуэлой. Обстрел связали с борьбой против наркоторговли.







