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24 октября 21, 21:14
В Колумбии арестовали самого влиятельного наркобарона. ВИДЕО
Отониэль
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В Колумбии арестовали самого влиятельного наркобарона Дайро Антонио Осугу, известного как Отониэль

В Колумбии задержали самого разыскиваемого наркоторговца и главу крупнейшей преступной группировки страны Дайро Антонио Осугу, известного как Отониэль. Об этом сообщает BBC.

За информацию о его местонахождении правительство Колумбии обещало $800 000, а правительство США назначило вознаграждение $5 млн за его голову.

Отониэль был схвачен вчера, 23 октября, после совместной операции армии, авиации и полиции Колумбии. В ней участвовали 500 человек и 22 вертолета, один полицейский погиб.

Президент страны Иван Дуке приветствовал поимку Отониэля в телеобращении.

"Это самый большой удар по незаконному обороту наркотиков в нашей стране в этом веке", – заявил Дуке и подчеркнул, что задержание Отониэля можно сравнить только с задержанием Пабло Эскобара в 1990-х.

Дуке опубликовал видео доставки арестованного Отониэля в столицу Колумбии, Боготу.

Отониель был схвачен в сельском убежище в провинции Антиокия недалеко от границы с Панамой. Он использовал сеть подобных убежищ, чтобы прятаться от властей, а вместо мобильного телефона полагался на курьеров.

Перемещение Отониеля отслеживали более 50 экспертов по данным спутниковых снимков. К поискам привлекли агентства США и Великобритании.

Клан, который возглавлял Отониель, полиция Колумбии называет самой мощной преступной организацией в стране. В нем состоят около 1800 вооруженных членов, банда занимается торговлей наркотиками и людьми, контрабандой, незаконной добычей золота и вымогательством.

Отониелю предъявлены обвинения в контрабанде кокаина в США, убийстве полицейских и вербовке детей. В 2009 году ему было предъявлено обвинение в США, что может привести к его экстрадиции.

В феврале 2020 умер киллер Эскобара, который хвастался убийством 300 человек. В сентябре 2020 году в доме Эскобара нашли тайник с $18 млн. 

В июне 2021 вертолет, где находились президент, министр обороны и глава МВД Колумбии, был обстрелян на границе с Венесуэлой. Обстрел связали с борьбой против наркоторговли.


Клан, который возглавлял Отониель, полиция Колумбии называет самой мощной преступной организацией в стране. В нем состоят около 1800 вооруженных членов, банда занимается торговлей наркотиками и людьми, контрабандой, незаконной добычей золота и вымогательством.

Отониелю предъявлены обвинения в контрабанде кокаина в США, убийстве полицейских и вербовке детей. В 2009 году ему было предъявлено обвинение в США, что может привести к его экстрадиции.

В феврале 2020 умер киллер Эскобара, который хвастался убийством 300 человек. В сентябре 2020 году в доме Эскобара нашли тайник с $18 млн. 

В июне 2021 вертолет, где находились президент, министр обороны и глава МВД Колумбии, был обстрелян на границе с Венесуэлой. Обстрел связали с борьбой против наркоторговли.
liga.net
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