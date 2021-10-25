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25 октября 21, 10:24
Патриарх Варфоломей попал в больницу в США
Вселенский патриарх Варфоломей
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Патриарху Варфоломею уже 81 год, он стал вселенским патриархом в ноябре 1991 года.
Вселенский патриарх Варфоломей оказался в американской больнице, патриарх второй день находится с визитом в США, сообщает The National Herald.

Перед отправлением на службу в собор Святой Софии патриарх чувствовал себя плохо. На его самочувствие повлиял длительный перелет в США и очень загруженный график. Учитывая неважное самочувствие патриарха, его врач посоветовал отдых.

Варфоломея доставили в больницу Университета Джорджа Вашингтона. В медучреждении за патриархом будут наблюдать врачи.

Патриарху Варфоломею уже 81 год. Он стал вселенским патриархом в ноябре 1991 года.

Напомним, что в августе Варфоломей приезжал в Украину и провел вместе с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием литургию под открытым небом у Софийского соборе в Киеве.

Источник: https://korrespondent.net/
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