Патриарх Варфоломей попал в больницу в США

Вселенский патриарх Варфоломей оказался в американской больнице, патриарх второй день находится с визитом в США, сообщает The National Herald.





Перед отправлением на службу в собор Святой Софии патриарх чувствовал себя плохо. На его самочувствие повлиял длительный перелет в США и очень загруженный график. Учитывая неважное самочувствие патриарха, его врач посоветовал отдых.





Варфоломея доставили в больницу Университета Джорджа Вашингтона. В медучреждении за патриархом будут наблюдать врачи.





Патриарху Варфоломею уже 81 год. Он стал вселенским патриархом в ноябре 1991 года.





Напомним, что в августе Варфоломей приезжал в Украину и провел вместе с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием литургию под открытым небом у Софийского соборе в Киеве.



