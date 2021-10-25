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25 октября 21, 10:32
В Хорватии собирают референдум по переходу на евро
Хорватия
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В правительстве Хорватии уверяют, что переход на евро устранит валютные риски, снизит процентные ставки, улучшит кредитный рейтинг страны.
Хорватская партия Hrvatski Suverenisti, которая имеет консервативные и евроскептические взгляды, начала собирать подписи за проведение референдума по поводу перехода страны с куна на евро, для того, чтобы инициировать референдум, партия должна собрать 370 тысяч подписей, сообщает Reuters.

По мнению евроскептиков переходить на евро пока рано, потому что экономика страны не готова к этому, может начаться резкий рост цен. В то же время в правительстве Хорватии уверяют, что переход на евро устранит валютные риски, снизит процентные ставки, улучшит кредитный рейтинг страны и откроет путь для большего количества инвестиций в экономику.

Чтобы собрать необходимое для проведения референдума количество подписей, политсила, которая имеет всего четырех депутатов в парламенте, планирует развернуть 250 локаций по всей Хорватии. Собрать подписи нужно до 7 ноября.

В хорватском Кабмине отмечают, что проводить референдум нет смысла, поскольку хорваты уже согласились перейти на евро, когда проголосовали на референдуме за присоединение к Европейскому союзу.

В то же время, по данным социального опроса, проведенного в июле этого года, более 60% хорватов поддерживают переход на единую валюту, которую используют 19 из 27 членов Евросоюза.

Источник: https://korrespondent.net/
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