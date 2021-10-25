В Узбекистане прошли президентские выборы

В Узбекистане 24 октября состоялись президентские выборы. Как сообщило агентство ТАСС, к закрытию избирательных участков в 20.00 по местному времени явка превысила 80%.





На пост главы государства претендуют пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиеева, выдвинутого самой влиятельной в республике Либерально-демократической партией.





Его соперники – замглавы политсовета Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Ворисова, лидер Социал-демократической партии Адолат (Справедливость) Бахром Абдухалимов, Алишер Кодиров от Демократической партии Миллий тикланиш (Национальное возрождение) и Нарзулло Обломурадов от Экологической партии.





Как сообщает DW со ссылкой агентство AFP, наблюдатели уверены в переизбрании на второй срок нынешнего главы государства Мирзиеева, поскольку реальные оппозиционные кандидаты в выборах не участвовали.





За избирательным процессом следили около тысячи иностранных наблюдателей. В целом выборы прошли в спокойной обстановке, однако на ряде участков зафиксировали случаи "семейного голосования".





Заместитель председателя ЦИК Узбекистана Бахром Кучкаров отметил, что несмотря на обширную разъяснительную работу, полностью пресечь негативную практику, когда один избиратель приносит паспорта членов семьи и голосует за них, не удалось.





























Напомним, Шавкат Мирзиеев был избран президентом в 2016 году после смерти Ислама Каримова. До этого он трижды возглавлял районные и областные администрации, был депутатом парламента и дважды занимал пост премьер-министра.



