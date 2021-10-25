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Новости
Мир
25 октября 21, 10:49
Мир может побороть пандемию COVID-19 – глава ВОЗ
Тедрос Гебрейесус
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Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны добиться 40% уровня вакцинации от коронавируса к концу года.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус считает, что мир обладает всеми необходимыми инструментами для победы над пандемией COVID-19, однако не использует их в полной мере. Об этом он заявил во время Всемирного саммита здравоохранения в Берлине, сообщило агентство ТАСС.

"Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках", – подчеркнул Гебрейесус.

По его словам, у мирового сообщества есть "все необходимые инструменты", в том числе медицинские, для победы над пандемией.
 
Он напомнил, что цель ВОЗ – вакцинировать от коронавируса не менее 40% населения каждой страны к концу 2021 года, но она достижима "только в том случае, если заявления стран и компаний, контролирующих поставки (вакцин), будут соответствовать их действиям".
 
"Страны Группы двадцати (G20) должны немедленно выполнить свои обязательства и поделиться дозами. Производители должны отдать приоритет и в срочном порядке выполнить свои контракты с COVAX и AVAT", – указал Гебрейесус.
 
Он также призвал фармацевтические компании "делиться ноу-хау, технологиями и лицензиями.
 
"Если мы это сделаем, то сможем положить конец пандемии и ускорить глобальное восстановление", – заключил глава ВОЗ.

По данным ВОЗ на 22 октября, в мире зарегистрировано 242 348 657 случаев заражения коронавирусом, из них 4 927 732 закончились смертью.

Источник: https://korrespondent.net/
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