В США и Мексике бушевали мощные ураганы

На американский штат Калифорнию обрушился мощный шторм, вызвав оползни и наводнения. Об этом сообщает Reuters.





Синоптики прогнозируют, что местами выпадет около 25 сантиметра осадков.





"Это атмосферная река, уже движущаяся через Северную Калифорнию", - говорит метеоролог Марк Ченард.





Шторм последовал за самым интенсивным сезоном лесных пожаров в истории Калифорнии и усилил угрозу внезапных наводнений.





Также издание сообщает, что на тихоокеанское побережье Мексики обрушился мощный ураган Рик, принеся с собой ветер и проливные дожди.





По данным издания, скорость ветра составляет порядка 150 км/ч. Ожидается, что количество осадков в некоторых районах достигнет 50 сантиметров, что вызовет наводнения и оползни.



