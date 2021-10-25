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25 октября 21, 11:16
В США и Мексике бушевали мощные ураганы
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Мощные штормы вызвали наводнения в американском штате Калифорния и в Мексике. Проливные дожди угрожают вызвать оползни.
На американский штат Калифорнию обрушился мощный шторм, вызвав оползни и наводнения. Об этом сообщает Reuters.

Синоптики прогнозируют, что местами выпадет около 25 сантиметра осадков.

"Это атмосферная река, уже движущаяся через Северную Калифорнию", - говорит метеоролог Марк Ченард.

Шторм последовал за самым интенсивным сезоном лесных пожаров в истории Калифорнии и усилил угрозу внезапных наводнений.

Также издание сообщает, что на тихоокеанское побережье Мексики обрушился мощный ураган Рик, принеся с собой ветер и проливные дожди.

По данным издания, скорость ветра составляет порядка 150 км/ч. Ожидается, что количество осадков в некоторых районах достигнет 50 сантиметров, что вызовет наводнения и оползни.



Источник: https://korrespondent.net/
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