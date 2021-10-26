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25 октября 21, 23:02
Молдова будет покупать газ у Польши
Energocom
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С польской компанией PGNiG заключен контракт на покупку пробных 1 млн кубометров газа. При этом переговоры с Газпромом продолжаются.

Молдова договорилась о закупке газа с польской PGNiG на фоне отсутствия договоренностей с российским Газпромом. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну, в Facebook.

Отмечается, что молдавская госкомпания Energocom договорились о пробных поставках 1 млн кубометров газа.

При этом Спыну уточнил, что переговоры представителей Молдовы с Газпромом продолжаются. Молдова рассчитывает заключить с российской компанией договор на долгосрочные поставки.

В Молдове также сообщили, что в Energocom поступили предложения о поставках из семи компаний. Это первая покупка газа Молдовой не из России. Спыну заверил, что сбор, который заплатили граждане за газ не изменится.

На прошлой неделе стало известно, что Украина намерена помочь Молдове с поставками газа. Такое решение было принято на СНБО на фоне неудачных переговоров Молдовы с Газпромом о новом контракте, без подписания которого поставки газа прекратятся с ноября.
Korrespondent
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